На Днепропетровщине поймали банду, терроризировавшую жителей области (видео)
10:40, 30 января 2020Происшествия
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Злоумышленники врывались в дома, связывали хозяев и выбивали признание о имеющихся деньгах и ценностях.
Воры терроризировали жителей области полгода / фото УНИАН
Банду разбойников, которые терроризировали жителей области, задержали на Днепропетровщине.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Четырех воров задержал спецподразделение КОРД. Вооруженные молодые люди сопротивляться не успели.
Свое первое разбойное нападение они совершили полгода назад в Каменском. С тех пор злоумышленники дерзко врывались в поместья по селам.
В масках и с оружием заходили в дома, связывали хозяев и выбивали признание о том, где спрятаны деньги и ценные вещи.
Банду разбойников, которые терроризировали жителей области, задержали на Днепропетровщине
Как сообщал УНИАН, в Одессе накануне задержали трех злоумышленников, которые совершили вооруженное разбойное нападение на инкассаторский автомобиль.
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