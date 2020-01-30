На Днепропетровщине поймали банду, терроризировавшую жителей области (видео)

Злоумышленники врывались в дома, связывали хозяев и выбивали признание о имеющихся деньгах и ценностях.

Банду разбойников, которые терроризировали жителей области, задержали на Днепропетровщине.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Четырех воров задержал спецподразделение КОРД. Вооруженные молодые люди сопротивляться не успели.

Свое первое разбойное нападение они совершили полгода назад в Каменском. С тех пор злоумышленники дерзко врывались в поместья по селам.

В масках и с оружием заходили в дома, связывали хозяев и выбивали признание о том, где спрятаны деньги и ценные вещи.

Как сообщал УНИАН, в Одессе накануне задержали трех злоумышленников, которые совершили вооруженное разбойное нападение на инкассаторский автомобиль.