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Вандалы повредили LED-подсветку на столичной Аллее художников (фото)

15:19, 29 января 2020
Происшествия
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РГА обратилась в полицию / Фото: Подольская РГА

Об этом сообщает пресс-служба Подольской райгосадминистрации.

Отмечается, что информацию о вандализме передали правоохранителям. Для поиска преступников планируют проверить камеры видеонаблюдения на прилегающей территории.

Для поиска вандалов просмотрят видео с камер наблюдения / Фото: Подольская РГА

По словам руководителя РГА Виктора Смирнова, вся эта территория охвачена зоной видеонаблюдения, поэтому у правоохранительных органов будет достаточно оснований привлечь вандалов к ответственности за такой поступок.

В администрации возмущены действиями вандалов / Фото: Подольская РГА

Как сообщал УНИАН, на столичном Майдане Независимости в ночь на 20 января разбили стеклянные двери в подземный торговый центр "Глобус".

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