Вандалы повредили LED-подсветку на столичной Аллее художников (фото)

Злоумышленников будут искать правоохранители.

В Киеве вандалы повредили элементы LED-подсветки, которая вмонтирована в перила на Аллее художников.

Об этом сообщает пресс-служба Подольской райгосадминистрации.

Отмечается, что информацию о вандализме передали правоохранителям. Для поиска преступников планируют проверить камеры видеонаблюдения на прилегающей территории.

По словам руководителя РГА Виктора Смирнова, вся эта территория охвачена зоной видеонаблюдения, поэтому у правоохранительных органов будет достаточно оснований привлечь вандалов к ответственности за такой поступок.

Как сообщал УНИАН, на столичном Майдане Независимости в ночь на 20 января разбили стеклянные двери в подземный торговый центр "Глобус".