Вандалы повредили LED-подсветку на столичной Аллее художников (фото)
15:19, 29 января 2020Происшествия
82 0
Злоумышленников будут искать правоохранители.
РГА обратилась в полицию / Фото: Подольская РГА
В Киеве вандалы повредили элементы LED-подсветки, которая вмонтирована в перила на Аллее художников.
Об этом сообщает пресс-служба Подольской райгосадминистрации.
Отмечается, что информацию о вандализме передали правоохранителям. Для поиска преступников планируют проверить камеры видеонаблюдения на прилегающей территории.
Для поиска вандалов просмотрят видео с камер наблюдения / Фото: Подольская РГА
По словам руководителя РГА Виктора Смирнова, вся эта территория охвачена зоной видеонаблюдения, поэтому у правоохранительных органов будет достаточно оснований привлечь вандалов к ответственности за такой поступок.
В администрации возмущены действиями вандалов / Фото: Подольская РГА
Как сообщал УНИАН, на столичном Майдане Независимости в ночь на 20 января разбили стеклянные двери в подземный торговый центр "Глобус".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter