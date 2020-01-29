В Кривом Роге в аварию попали сразу 7 автомобилей (фото)

По предварительной информации, в масштабном ДТП пострадал только один человек.

На Криворожской трассе Днепропетровской области утром 29 января произошла тройная ДТП с участием как минимум 7 автомобилей.

Об этом сообщает Информатор.

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По предварительной информации, на трассе М-04 в направлении города на обочине остановился пассажирский автобус, чтобы заменить колесо. В это время рядом проезжала фура. Водитель грузовика, пытаясь объехать автобус, столкнулся с Chevrolet, а также задел пассажира, который стоял на обочине. Пострадавшего госпитализировали.

Вскоре водитель другого грузовика пытался объехать аварию по островку безопасности, но застрял в болоте. Это еще больше затруднило движение. Через несколько минут неподалеку от ДТП столкнулись Toyota и Audi. Toyota слетела в кювет. Пострадавших нет.

На том же участке столкнулись Subaru, Fiat и Audi.

Обстоятельства происшествий устанавливаются. На месте работают патрульные.

Как сообщал УНИАН, во Львове полицейские задержали заказчика поджога автомобиля «Мерседес».