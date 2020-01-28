Во Львове задержали заказчика поджога автомобиля военного комиссара (фото)

Кроме того, задержанный предлагал дополнительное вознаграждение за избиение владельца автомобиля и поджог одного из военных комиссариатов.

Во Львове полицейские задержали заказчика поджога автомобиля «Мерседес».

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Львовской области.

Читайте такжеВо Львове водитель без прав въехал в остановку транспорта: пострадала женщина (фото)«Правоохранители задержали 57-летнего жителя Стрыя во время передачи им части денежных средств в сумме 800 долларов за поджог автомобиля «Мерседес», который принадлежит 49-летнему львовянину. Общая сумма вознаграждения за такую «услугу» составляла одну тысячу долларов», – отмечается в сообщении.

Кроме того, задержанный предлагал дополнительное денежное вознаграждение за избиение владельца автомобиля и поджог админздания одного из военных комиссариатов области.

Злоумышленник задержан в порядке ст.208 УПК Украины, вскоре суд изберет для него меру пресечения.

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.15 ч.2 ст.194 (покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от трех до десяти лет.

Как сообщал УНИАН, во Львове сожгли автомобиль военного комиссара.