В корпусе "Львовской политехники" нашли ртуть

Спасатели провели в здании демеркуризацию и собрали остатки ядовитого вещества.

В электрощитовой корпуса №10 НУ «Львовская Политехника» во Львове нашли около 60 граммов ртути.

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Как сообщает в Facebook Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА, опасное вещество обнаружили на первом этаже здания на улице Устияновича, 5.

Спасатели провели в здании демеркуризацию и собрали остатки ртути. Откуда в корпусе взялось ядовитое вещество, не уточняется.

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