В корпусе "Львовской политехники" нашли ртуть
12:30, 28 января 2020Происшествия
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Спасатели провели в здании демеркуризацию и собрали остатки ядовитого вещества.
В "Львовской политехнике" обнаружили ртуть / Иллюстрация, Facebook, Львовская политехника
В электрощитовой корпуса №10 НУ «Львовская Политехника» во Львове нашли около 60 граммов ртути.
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Как сообщает в Facebook Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА, опасное вещество обнаружили на первом этаже здания на улице Устияновича, 5.
Спасатели провели в здании демеркуризацию и собрали остатки ртути. Откуда в корпусе взялось ядовитое вещество, не уточняется.
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