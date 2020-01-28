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В корпусе "Львовской политехники" нашли ртуть

12:30, 28 января 2020
Происшествия
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В "Львовской политехнике" обнаружили ртуть / Иллюстрация, Facebook, Львовская политехника

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Как сообщает в Facebook Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА, опасное вещество обнаружили на первом этаже здания на улице Устияновича, 5.

Спасатели провели в здании демеркуризацию  и собрали остатки ртути. Откуда в корпусе взялось ядовитое вещество, не уточняется.

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