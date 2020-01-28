На Львовщине угарным газом отравились двое взрослых и младенец

Потерпевшие в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в местную больницу.

В Жовкве на Львовщине трое людей отравились угарным газом. Среди пострадавших также младенец 2019 года рождения.

Об этом сообщает департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

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Происшествие случилось ночью 27 января.

«Потерпевшие в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в Жовковскую ЦРБ. Аварийной бригадой ПАО «Львовгаз» временно прекращена поставка газа в дом. Дом оборудован ПГ-4 и котлом АГВ», – говорится в сообщении департамента.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как сообщал УНИАН, в Харькове в результате столкновений во время акции, которая прошла возле Харьковской областной государственной администрации, пострадали двое человек.