На Львовщине угарным газом отравились двое взрослых и младенец
11:18, 28 января 2020Происшествия
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Потерпевшие в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в местную больницу.
Обстоятельства происшествия устанавливаются / kyivgaz.ua
В Жовкве на Львовщине трое людей отравились угарным газом. Среди пострадавших также младенец 2019 года рождения.
Об этом сообщает департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.
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Происшествие случилось ночью 27 января.
«Потерпевшие в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в Жовковскую ЦРБ. Аварийной бригадой ПАО «Львовгаз» временно прекращена поставка газа в дом. Дом оборудован ПГ-4 и котлом АГВ», – говорится в сообщении департамента.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Как сообщал УНИАН, в Харькове в результате столкновений во время акции, которая прошла возле Харьковской областной государственной администрации, пострадали двое человек.
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