цей матеріал доступний українською

В Киеве жестоко зарезали ветерана АТО

17:37, 19 января 2020
Происшествия
965 0
Следственно-оперативная группа, которая работала на месте происшествия, осмотрела тело погибшего / facebook.com/mvs.gov.ua

В ночь на 19 января в Киеве по адресу улица Николая Юнкерова, 28а мужчина пришел к кафе и просил о помощи. На его одежде были видны множественные следы крови. Персонал заведения вызвал скорую, но, к сожалению, пострадавший скончался до их прибытия.

Читайте такжеВ Киеве на Троещине произошел крупный пожар в многоэтажке, жителей эвакуируют

Все произошло около 03:00. Об этом сообщает Информатор.

Как рассказали порталу источники в правоохранительных органах, мужчина подошел ко входу в кафе и лег. Он просил о помощи и утверждал, что на него напали. Однако никаких подробностей он не сообщил. На одежде были видны следы крови.

К сожалению, к моменту приезда врачей мужчина умер. Следственно-оперативная группа, которая работала на месте происшествия, осмотрела тело погибшего. На шее, в районе сонной артерии, у него нашли колотую рану. Также рядом с трупом лежал нож. Личность погибшего установлена. Ему было 32 года. Также при мужчине нашли удостоверение участника боевых действий. Подробности происшествия предстоит выяснить полицейским.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter