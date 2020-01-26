ДТП в Киеве: один человек погиб, еще трое госпитализированы (фото)

Авария произошла на Броварском проспекте, где водитель автомобиля Renault не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем КIA.

В Киеве в результате дорожно-транспортного происшествия один человек погиб, еще трое госпитализированы.

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Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, авария произошла на Броварском проспекте.

Правоохранители предварительно установили, что 35-летний водитель автомобиля Renault, двигаясь в направлении города Бровары, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем KIA.

"В результате 70-летняя пассажирка КИА погибла на месте, другого пассажира и обоих водителей иномарок с травмами разной степени доставили в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Правоохранители начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины и устанавливают обстоятельства и механизм смертельного ДТП.