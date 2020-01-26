ДТП в Киеве: один человек погиб, еще трое госпитализированы (фото)
В Киеве в результате дорожно-транспортного происшествия один человек погиб, еще трое госпитализированы.
Читайте такжеВо Львове прохожие не дождались полиции и сами ловили пьяного водителя
Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, авария произошла на Броварском проспекте.
Правоохранители предварительно установили, что 35-летний водитель автомобиля Renault, двигаясь в направлении города Бровары, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем KIA.
"В результате 70-летняя пассажирка КИА погибла на месте, другого пассажира и обоих водителей иномарок с травмами разной степени доставили в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
Правоохранители начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины и устанавливают обстоятельства и механизм смертельного ДТП.