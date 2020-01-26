цей матеріал доступний українською

ДТП в Киеве: один человек погиб, еще трое госпитализированы (фото)

20:16, 26 января 2020
Происшествия
222 0
В Киеве в результате ДТП один человек погиб / фото facebook/UA.KyivPolice

Читайте такжеВо Львове прохожие не дождались полиции и сами ловили пьяного водителя

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, авария произошла на Броварском проспекте.

Правоохранители предварительно установили, что 35-летний водитель автомобиля Renault, двигаясь в направлении города Бровары, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем KIA.

"В результате 70-летняя пассажирка КИА погибла на месте, другого пассажира и обоих водителей иномарок с травмами разной степени доставили в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

фото facebook/UA.KyivPolice

Правоохранители начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины и устанавливают обстоятельства и механизм смертельного ДТП.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter