В Днепре в результате ужасной аварии погибли двое людей и выжили котята (фото)

Еще двое человек пострадали, одного из них доставили в больницу.

В Днепре в понедельник вечером произошла ужасная авария, которая унесла жизни двух людей.

Как сообщает пресс-служба полиции области, ДТП произошло в 19 часов вечера на проспекте Малиновского. Столкнулись автомобили Opel Omega, Daewoo Lanos и Zaz Sens".

"В результате водитель и пассажирка Opel Omega погибли на месте. Спасатели со спецтехникой доставали тела погибших. Водители двух других автомобилей получили травмы. Одного из них госпитализировали с открытым переломом коленного сустава. Предварительно, водитель Opel выехал на встречную полосу. Впрочем, все обстоятельства выяснит следователь по ДТП", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в авто погибших уцелели двое маленьких котят - их доставили в КП "Зооконтроль".

"Уважаемые водители! Будьте внимательны на дороге, не совершайте опасных маневров. Помните, вас ждут дома!", - призывают правоохранители.

Как сообщал УНИАН, в Харьковской области полицейские устанавливают личность водителя, который смертельно травмировал на автодороге двух мужчин и скрылся с места происшествия.