Возле вокзала в Донецкой области неизвестные заложили контейнеры со взрывчаткой (фото)

Контейнеры со взрывчаткой обнаружили бойцы полка «Киев» ГУНП, что несут службу в зоне ООС.

За 70 метров от железнодорожной станции поселка Верхньоторецкое Донецкой области неизвестные заложили взрывчатку.

Об этом сообщает Укрзализныця.

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Контейнеры со взрывчаткой обнаружили бойцы полка «Киев» ГУНП, что несут службу в зоне ООС. Они же вызвали спасателей, которые и обезвредили взрывные устройства. Отмечается, что территория не принадлежит железной дороге. В контейнерах, вероятно, находился пластид.

Как сообщал УНИАН, 24 января в Киеве станции метро "Крещатик", "Площадь Льва Толстого", "Дворец спорта", "Золотые ворота", "Театральная" были временно закрыты из-за сообщения о заминировании.