цей матеріал доступний українською

Возле вокзала в Донецкой области неизвестные заложили контейнеры со взрывчаткой (фото)

08:29, 25 января 2020
Происшествия
493 0
В контейнерах, вероятно, находился пластид / ГУНП

Об этом сообщает Укрзализныця.

Читайте такжеВ Одессе "заминировали" здания прокуратуры во всех районах города

Контейнеры со взрывчаткой обнаружили бойцы полка «Киев» ГУНП, что несут службу в зоне ООС. Они же вызвали спасателей, которые и обезвредили взрывные устройства. Отмечается, что территория не принадлежит железной дороге. В контейнерах, вероятно, находился пластид.

Как сообщал УНИАН, 24 января в Киеве станции метро "Крещатик", "Площадь Льва Толстого", "Дворец спорта", "Золотые ворота", "Театральная" были временно закрыты из-за сообщения о заминировании.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter