В Киеве станции метро возобновили работу после ложного сообщения о минировании

Метро работает в обычном режиме.

В Киеве станции метро «Крещатик», «Площадь Льва Толстого», «Дворец спорта», «Золотые ворота», «Театральная» проверены, взрывоопасные предметы не обнаружены. Читайте такжеВ Киеве из-за сообщения о заминировании закрыли пять станций метро Об этом сообщает КП «Киевский метрополитен». «Правоохранители провели необходимые проверки. Взрывоопасные предметы не обнаружены», - говорится в сообщении. Отмечается, что метро работает в обычном режиме. Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 января, в Киеве станции метро «Крещатик», «Площадь Льва Толстого», «Дворец спорта», «Золотые ворота», «Театральная» были временно закрыты из-за сообщения о минировании.

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