В Киеве станции метро возобновили работу после ложного сообщения о минировании
20:03, 24 января 2020Киев
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Метро работает в обычном режиме.
Метро работает в обычном режиме \ фото УНИАН
В Киеве станции метро «Крещатик», «Площадь Льва Толстого», «Дворец спорта», «Золотые ворота», «Театральная» проверены, взрывоопасные предметы не обнаружены.
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Об этом сообщает КП «Киевский метрополитен».
«Правоохранители провели необходимые проверки. Взрывоопасные предметы не обнаружены», - говорится в сообщении.
Отмечается, что метро работает в обычном режиме.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 января, в Киеве станции метро «Крещатик», «Площадь Льва Толстого», «Дворец спорта», «Золотые ворота», «Театральная» были временно закрыты из-за сообщения о минировании.
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