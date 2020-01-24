В Харькове неизвестные ночью взорвали банкомат (фото, видео)

В результате происшествия произошло возгорание помещения.

В Харькове полицейские устанавливают обстоятельства повреждения банкомата в Слободском районе города.

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Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, 24 января в 3:08 к правоохранителям поступила информация о взрыве банкомата в отделении по улице Льва Ландау.

Отмечается, что в результате происшествия произошло возгорание помещения, которое ликвидировали сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В результате происшествия пострадавших нет. Сумма нанесенного ущерба устанавливается.

Полицейские провели осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства.

Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Слободского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации происшествия по Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства устанавливаются.

Видео: ГУ Национальной полиции в Харьковской области

Напомним, в конце декабря в Харькове ночью неизвестные подорвали самодельным устройством банкомат, расположенный в помещении банка и похитили неустановленную сумму денежных средств.