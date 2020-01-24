В Киеве на улице зарезали мужчину (фото, видео)

Конфликт, который закончился убийством, произошел в Святошинском районе недалеко от станции скоростного трамвая.

В Киеве в Святошинском районе в четверг вечером зарезали мужчину. Это произошло на улице Покотило недалеко от станции скоростного трамвая "Генерала Потапова" - пострадавшего несколько раз ударили ножом, вследствие чего он скончался.

Как сообщает "Информатор", вызов на линию 102 правоохранители получили около 21.00. По словам очевидца, возле дома встретились двое мужчин, они стояли и разговаривали. Позже к ним подошел третий и начал кричать на погибшего, а впоследствии с нецензурной лексикой несколько раз ударил его в живот ножом. После этого пострадавший упал, а двое мужчин ушли в неизвестном направлении.

Прибывшие на место медики констатировали смерть пострадавшего. На вид ему около 30 лет, при нем были личные вещи. На его теле нашли как минимум два проникающих ранения. На месте работали патрульные, медики, кинологи и следственно-оперативная группа.

Как сообщал УНИАН, 23 января в Украине вышел на свободу убийца, приговоренный в 1996 году к смертной казни.