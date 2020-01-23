В Украине вышел на свободу убийца, приговоренный в 1996 году к смертной казни

Назаренко был одним из последних в Украине, в отношении которого смертный приговор должны были привести в исполнение. Однако в 1996 году в Украине был объявлен мораторий на расстрелы.

Из Бердичевской колонии в четверг, 23 января, вышел на свободу заключенный, которого в 1996 году суд Автономной республики Крым приговорил к расстрелу.

Об этом сообщают «Факты».

Освободившегося зовут Игорь Назаренко, ему 51 год, он родом из города Джезказган (Казахстан).

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Мужчину, арестованного в 1995 году, обвиняли по статьям «Убийство, совершенное в связи с выполнением потерпевшим служебного или общественного долга» и «Мошенничество». Преступление было совершено на территории Крыма.

Назаренко был одним из последних в Украине, в отношении которого смертный приговор должны были привести в исполнение. Однако в 1996 году в Украине был объявлен мораторий на расстрелы, а в 2000 году расстрел был заменен Назаренко пожизненным заключением.

В пресс-службе Министерства юстиции изданию сообщили, что освобождение произошло благодаря амнистии.

«Назаренко был амнистирован еще при президенте Петре Порошенко, в 2017 году. И вот только сейчас вышел на свободу, отбыв 25-летний срок», - сообщили в Минюсте.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2018 года приговоренная к пожизненному заключению Любовь Кушинская, которую помиловал экс-президент Петро Порошенко, покинула стены Качановской исправительной колонии на Харьковщине. Любовь Кушинская стала первой помилованной женщиной, которая была приговорена к пожизненному заключению.