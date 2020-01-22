На журналистов, задававших острые вопросы рейдерам Микитася, напали после пресс-конференции

В частности, журналистов на выходе из помещения, где проходил брифинг, забрызгали слезоточивой жидкостью с зеленкой.

Двое журналистов, задававших наиболее острые и неудобные вопросы рейдерам «Киевметростроя», связанным с экс-главой «Укрбуда» Максимом Микитасем», после пресс-конференции подверглись нападению и были госпитализированы.

Об этом сообщили сами пострадавшие.

В частности, журналистов на выходе из помещения, где проходил брифинг, забрызгали слезоточивой жидкостью с зеленкой. После совершения нападения злоумышленники скрылись. Пострадавших увезла скорая.

«Мы выходили с пресс-конференции, и уже на выходе одна женщина, которая тоже была там, начала кричать на нас, а потом брызнула мне в лицо баллончиком. Я успел заметить, что эта женщина шла с каким-то мужчиной, который сперва, кажется, давал ей наставления, а уже после инцидента пытался меня схватить. Этих людей я видел впервые. В итоге нас забрала скорая, у нас есть медицинское освидетельствование и мы сейчас подадим заявления в полицию», – рассказал журналист издания «Нова влада» Рустам Алиев.

«Эта женщина сидела за нами и все время угрожала, нецензурно выражаясь. При выходе из зала толкнула, пыталась спровоцировать драку, но мы не поддались на провокацию. А в тамбуре на выходе из здания нас буквально залили едкой жидкостью. Я только успел увидеть, как она протянула руку с баллончиком из-за спины какого-то мужчины. Очевидно, эти люди были подсадные и заранее готовились напасть на нас», – поделился другой пострадавший, представившийся Виталием.

Напомним, сегодня рейдеры Микитася попытались провести пресс-конференцию, где хотели оправдать проведенное ими незаконное назначение подконтрольного директора «Киевметростроя» Константина Салия. Однако журналисты вывели их на чистую воду, задавая острые и неудобные вопросы относительно юридической чистоты смены руководства и уголовной ответственности, которые они понесут за свои действия.