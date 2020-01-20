В Канаде установили первый в мире аппарат по выдаче безопасной дозы наркотика

Биометрический автомат сканирует рисунок вен на ладони зарегистрированного потребителя опиоидов и выдает безопасную дозу гидроморфона – производного морфина.

В канадском городе Истсайд установили первый в мире аппарат, который выдает зарегистрированным потребителям опиоидов безопасную дозу наркотика.

Об этом пишет Vancouver Sun.

Читайте такжеВ Перу задержали подлодку с 2 тоннами кокаина (фото)Автомат установили в рамках программы MySafe, которой руководит профессор медицины Марк Тиндалл. Он пояснил, что для получения препарата зарегистрированный в специальном реестре наркоман должен поднести ладонь. После сканирования вен он получит небольшую коробочку с безопасной дозой гидроморфона, который заменит опиум.

По словам Марка Тиндалла, использование аппарата позволит наркоманам привести свою жизнь в порядок: у них есть постоянное место, чтобы получить необходимый препарат, а значит, им больше не нужно рыскать по городу в поиске дозы. При этом лекарство из аппарата безопасно и не приведет к передозировке.

«Самая большая проблема, с которой мы столкнулись, – это люди, употребляющие наркотики в одиночестве. Благодаря нашему аппарату они могут продолжать использовать наркотик в одиночку без риска передозировки», – отметил Тиндалл.

Профессор подчеркнул, что постоянное предоставление безопасного запаса наркотика останавливает передозировки и возвращает людей к нормальной жизни.

Предпосылкой для запуска программы стало то, что с 2016 года в канадской провинции Британская Колумбия от передозировки опиоидами умерли более пяти тысяч человек. Причиной стало появление на рынке лекарства фентанил с максимальной дозой наркотика.

Ранее УНИАН сообщал, что в Италии разрешили выращивать каннабис для собственных нужд.