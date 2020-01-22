Появились жуткие подробности убийства найденных в шкафу девушек в Киеве (видео)

Женщина рассказала, что никаких следов или пятен крови в квартире не было.

Хозяйка квартиры в Киеве, где были зверски убиты 19-летняя Мария Камынина и 16-летня Ева Лысенко, не сразу поняла, что произошла трагедия.

По ее словам, когда она приехала туда, ничего подозрительного не увидела, кроме беспорядка и забитого наглухо шкафа на балконе. Последний факт ее обеспокоил куда больше, чем все остальное, и она вызвала туда еще и мужа. Об этом шла речь во время эфира ток-шоу "Касается каждого", передает "Обозреватель".

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"Он приоткрыл и говорит: ну, иди смотри, что в твоем шкафчике... Я увидела там перестановку, полочки некоторые были сняты и сложены... Какие-то свертки... Я говорю мужу: "Посмотри, что там!". И когда он мне сказал, что там две ножки... Потом когда я сама подошла посмотреть, я увидела ножки детского размера...", – поделилась жуткими подробностями женщина.

По словам хозяйки, сначала они подумали, что, возможно, это манекен.

"Я выскочила с балкона, муж говорит: "Там еще рука!". Я говорю: "Так потрогай, что там может быть". Он говорит: "Ну, оно мягкое!", - продолжила рассказ женщина.

При этом она уточнила, что увидела в квартире четыре стакана, четыре окурка, на основании чего можно сделать вывод, что там находились именно четыре человека. Никаких следов или пятен крови нигде не было.

Как ранее сообщалось, тела 16-летней Евы и 19-летней Марии в шкафу на балконе нашла хозяйка квартиры, которую на Новый год сдала в аренду мужчине и его подружке. Подозреваемых в убийстве мужчину и женщину правоохранители задержали в Одессе.