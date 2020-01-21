На Ривненщине напали на активистку, которая боролась с коррупцией в больнице

Неизвестный мужчина ворвался в квартиру девушки 18 января, когда та возвращалась домой с ребенком.

В Вараше Ривненской области неизвестный ворвался в квартиру активистки Ольги Кравчук, которая протестовала против коррупции в местной больнице, душил ее и угрожал.

Об этом потерпевшая рассказала местному изданию ZMINA.

Читайте такжеПолиция показала фото подозреваемого в нападении на активистку в Запорожье

Неизвестный мужчина ворвался в квартиру девушки 18 января, когда та возвращалась домой с ребенком.

“В субботу я возвращалась от свекрови со своим двухлетним ребенком. Когда закрывала дверь квартиры, сзади на меня напал неизвестный, резко открыл дверь и взял за горло. В то же время он кричал: «У тебя час, чтобы удалить группу в вайбере. Иначе я вернусь!» Мой ребенок начал плакать, и он ушел”, – рассказала она.

Год назад, как сообщила Кравчук, она столкнулась с коррупцией и непрофессиональным отношением в больнице Вараши. После этого она создала группу в вайбере, где обсуждала эти проблемы с жителями города, местными депутатами и публиковала документы. По словам активистки, в больнице от пациентов требовали покупать бинты, шприцы, средства для мытья туалета, требовали деньги за предоставление услуг, которые должны быть бесплатными.

После нападения потерпевшая обратилась в полицию. Также Кравчук добавила, что под влиянием угроз и нападения она удалила группу в вайбере и прекратит вести антикоррупционную деятельность, потому что боится за ребенка.

Как сообщал УНИАН, в Запорожье полицейские разыскивают злоумышленника, который нанес ножевое ранение женщине и скрылся с места происшествия. Девушка является руководителем общественной организации "Запорожский ромский центр "Лачо Дром" и женой запорожского общественного активиста, лидера организации "Антикоррупционный движение Запорожья" Константина Белова".