Выскочил из авто: на Черкасщине бизнесмену удалось сбежать от своих похитителей, их уже задержала полиция

Двое родных братьев напали на бизнесмена, избили его, надели наручники и на автомобиле пытались вывезти за пределы города. По дороге мужчине удалось сбежать и сообщить о происшествии в полицию.

В Черкасской области полицейские задержали двух вооруженных мужчин, которые пытались похитить местного бизнесмена.

Как информирует сектор коммуникации Главного управления Нацполиции в Черкасской области, к правоохранителям обратился местный житель и сообщил, что его пытались похитить двое неизвестных мужчин.

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«Злоумышленники избили его и, угрожая оружием, надели наручники и на автомобиле пытались вывезти за пределы города. По дороге потерпевшему удалось выскочить из машины и убежать», - говорится в сообщении.

С целью поиска злоумышленников на территории области был введен оперативный план «Сирена».

«Проводя розыскные мероприятия, за полчаса полицейские установили местонахождение автомобиля потерпевшего, однако злоумышленников в автомобиле не было. На месте, где был найден его автомобиль, правоохранители обнаружили вещественные доказательства и следы, которые помогли установить личность нападавшего. Им оказался житель Киевщины. Его на следующий же день задержали на территории города Черкассы», - рассказали в полиции.

Также полицейские установили и его сообщника, им оказался родной брат задержанного. Его задержали на территории Киевской области.

Отмечается, что во время проведения обысков по месту жительства злоумышленников и в их автомобилях правоохранители обнаружили балаклаву, форму работников полиции, пластиковые хомуты, которыми планировалось связывать потерпевшего, шприцы с неизвестным веществом и стартовые пакеты от сим-карт, с которых были совершены звонки потерпевшего. Кроме того, задержанные указали, где спрятали пистолет с патронами, которым угрожали мужчине. Оружие изъято.

Как установили правоохранители, злоумышленники владели информацией о том, что потерпевший имеет с собой большую сумму денежных средств. С целью их завладения, совершившили на него нападение.

В настоящее время оба нападавших задержаны в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

По факту незаконного завладения транспортным средством, совершенного организованной группой, сопряженного с насилием, опасным для жизни или здоровья потерпевшего, расследуется уголовное производство, открытое по ч. 3 ст. 289 Уголовного кодекса Украины.