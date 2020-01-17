Под Киевом неадекватный мужчина нападает на людей (фото)

Утром в пятницу, 17 января, пользователи сообщили, что мужчина сбежал из больницы.

В Буче Киевской области неадекватный мужчина совершил несколько нападений на прохожих.

Недавно он напал на мужчину в центре Бучи и проломил ему голову железным крюком. Об этом рассказали местные жители в сообществе "Громада Ворзеля" в Facebook.

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Неадекватного мужчину якобы видели не только в Буче, но и в Гостомеле, Ирпене, Ворзеле. Как утверждают очевидцы, у мужчины явно есть психические нарушения.

В комментариях пользователи сообщили, что неадекватный мужчина проходит лечение в Кичеево.

"Сейчас на принудительном лечении в Кичеево. Как будет дальше, неизвестно", - написали пользователи и опубликовали фотографию мужчины.

Утром в пятницу, 17 января, пользователи сообщили, что неадекватный мужчина сбежал из больницы.

Ранее в Днепре 19-летний парень снимал на телефон, как бьет человека в грудь ножом. Впоследствии эту видеозапись он опубликовал в соцсети.