В метро Киева пенсионер напал на школьника - соцсети

В конфликт вмешался военнослужащий ВСУ.

В столичном метрополитене мужчина на днях устроил перепалку со школьниками, порвал книжку девятилетнему мальчику и сломал ему очки.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook тетя мальчика Татьяна Марущ.

"К племяннику девяти лет в метро (ехал со старшей сестрой) прицепился старик. Ребенок в очках. Стоял и читал книгу у двери, справа. Рядом сидела его сестра 15 лет. По рассказу детей, старичок приколупался к малому из-за книги, говорил: "Ты и так слепой, еще читаешь, лучше бы ты спортом занялся", – рассказала женщина о причине конфликта.

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После этого мужчина отобрал у мальчика книжку и толкнул девочку, которая заступилась за брата.

"Никто в вагоне даже не заступился за детей. И когда мальчик девяти лет навернул рюкзаком дедушку за то, что тот, толкнул сестру, какая-то тетушка начала визжать о малолетних преступниках", – добавила тетя мальчика.

По ее словам, в конфликт вмешался военнослужащий ВСУ Георгий, который зашел в вагон на остановке и заступился за детей.

"Результат: солдат, двое детей 9 и 15 лет, старичок, внимание, бывший рабочий ВОХРа 66 лет - все оказались в отделении полиции метрополитена", – отметила Марущ.

По ее словам, в итоге у ребенка сломаны очки, порвана куртка и книга. А на пенсионера составили административный протокол.

"Это несчастье – Матвийчук Олег Иванович – вслед нам кричало: "Умные сильно! Пихают детям книги с пеленок, а они потом барыг в президенты выбирают", - добавила женщина.