Украинские эксперты первыми обнаружили, что самолет МАУ в Иране сбила ракета

Понять причину падения "Боинга" экспертам помогли личные вещи пассажиров и экипажа, которые уцелели, а также нахождение большинства элементов борта.

Украинские специалисты, которые прилетели в Тегеран исследовать место падения украинского самолета Boeing 737-800, раньше, чем иранцы установили причину его крушения.

Об этом заявил директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин, специалисты которого присутствовали в составе группы украинских экспертов в Иране.

По словам Рувина, понять причину падения "Боинга" им помогли личные вещи пассажиров и экипажа, которые уцелели, а также нахождение большинства элементов борта.

"На месте сборки обломков (самолета - ред.) нами было найдено несколько планшетов, остатков мобильных телефонов, сумки с документами, с карточками. И в них мы увидели последствия действия поражающих элементов и какого-либо другого фактора. Потом уже во время осмотра каждой детали самолета нами были определены и выявлены места, где непосредственно попадал элемент поражения какой-то ракеты или взрывного устройства. Также мы разложили все элементы таким образом, как они стояли на самолете. Нам тогда стало понятно, что произошло, каким образом", - отметил Рувин.

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Директор института уточнил, что специалисты 10 января обнаружили места, где увидели поражения от элементов ракеты, и пришли к соответствующему выводу.

"Представители иранской власти увидели, приехало очень много машин с представителями, они с нами посмотрели, попросили накрыть пленкой, не снимать на мобильные телефоны и сказали, что завтра будем разбираться. Договорились, что приедем завтра утром, в 9 часов. Пустили нас только после 11 часов - их представителей никаких уже не было, было уже официально заявлено, что самолет сбила ракета из комплекса ТОР-М1 иранских ВВС", - добавил Рувин.

Кроме того, он отметил, что место падения самолета Boeing 737-800 не охранялось должным образом: "На месте падения самолета увидели кучу непонятного народа... иранцев, которые собирали вещи, обломки. Кто сдавал на металлолом, кто себе на память собирал".

Видео: Рувин Александр Григорьевич - КНИИСЭ

Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.

Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, вылетел из аэропорта в 6.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 57 граждан Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.

11 января президент Ирана Хасан Роухани официально признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки" и пообещал привлечь к ответственности виновных в сбитии самолета.