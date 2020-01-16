Психотропы в посылках: в Днепре заблокировали контрабанду наркотиков из ЕС (фото, видео)

Организатора наркобизнеса задержали во время получения одного из очередных почтовых отправлений.

Служба безопасности Украины (СБУ) заблокировала почтовый канал контрабанды психотропных веществ из одной из стран Бенилюкса.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

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«Психотропы заказывались через интернет упостоянного реализатора запрещенных препаратов. По имеющейся информации, ежемесячно на адрес наркодилеров поступало в среднем четыре посылки с психотропными веществами, в частности MDMA, LCD. Злоумышленники реализовывали психотропы на территории Днепропетровского региона через разветвленную сеть дилеров с использованием ботов в интернет-мессенджерах и служб курьерской доставки», – говорится в сообщении.

Правоохранители задержали организатора наркобизнеса во время получения одного из очередных почтовых отправлений, в котором находилось более 200 таблеток, содержащих особо опасные психотропные вещества.

Во время ряда обысков у фигурантов дела обнаружили нарколабораторию, которую злоумышленники организовали в обычной квартире многоэтажного дома, полностью обеспечив ее необходимым оборудованием, системой вентиляции и климат-контролем.

«В помещении они наладили полный цикл наркопроизводства. Выращивали марихуану в теплице, высушивали, измельчали и расфасовывали в пакеты для продажи», – сообщили в СБУ.

В квартирах фигурантов правоохранители обнаружили спецоборудование для выращивания наркотических веществ, свыше 2 килограммов марихуаны, галюценогенные грибы, оксибутират натрия, поддельные паспорта для получения почтовых заказов, телефоны и компьютерную технику, что использовали в противоправной деятельности.

В рамках открытого уголовного производства решается вопрос относительно сообщения о подозрении фигурантам дела по ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств) и ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

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