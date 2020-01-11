В "Борисполе" задержали туристку с партией экстази в сладостях (фото)

На данный момент решается вопрос относительно объявления фигурантке дела о подозрении.

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) помешали незаконному ввозу психотропов из страны Евросоюза.

Читайте такжеВ Николаеве наркоторговцы доставляли свой «товар» в орехах (фото, видео)Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что оперативники и следователи спецслужбы установили, что жительница Сум планирует наладить незаконные поставки экстази в Украину.

«Товар» злоумышленница планировала привозить из заграничных путешествий. Задержали туристку в международном аэропорту «Борисполь» при попытке ввоза партии экстази. Психотропы злоумышленница спрятала в пакете со сладостями», – говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства, открытого по ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

Сейчас устанавливаются другие лица, причастные к противоправной деятельности. Решается вопрос относительно объявления фигурантке дела о подозрении.

Ранее УНИАН сообщал, как СБУ заблокировала масштабное подпольное производство опасных лекарств.