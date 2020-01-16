Напоили, убили и закрыли: в доме в Запорожской области нашли тело женщины

Злоумышленником оказался односельчанин погибшей, ранее судимый мужчина 1991 года рождения.

В Запорожской области в закрытом доме полицейские обнаружили тело женщины с признаками насильственной смерти.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Инцидент произошел в селе Охримовка Акимовского района. 14 января около 12:30 в полицию поступило сообщение о том, что одинокая женщина в течение длительного времени не выходит из дома.

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По указанному адресу прибыла следственно-оперативная группа, которая обнаружила труп женщины 1953 года рождения с признаками насильственной смерти. Полицейские установили, что около 04:00 во время употребления спиртных напитков между хозяйкой дома и неустановленным мужчиной возникла ссора, во время которой последний избил женщину. После этого гость закрыл дом и пошел прочь. Вскоре от полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась.

Злоумышленником оказался односельчанин погибшей, ранее судимый мужчина 1991 года рождения. Оперативники разыскали фигуранта у его родственников в этом же селе, где он скрывался от правоохранителей.

Во время обыска по месту жительства фигуранта полицейские изъяли вещественные доказательства. Сейчас злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (Умышленное тяжкое телесное повреждение). Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде ареста.

Как сообщал УНИАН, в начале января в Киеве в арендованной квартире на улице Кирилловской в Подольском районе обнаружили тела двух девушек в шкафу.