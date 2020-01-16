В Черкассах пациент довел фельдшера скорой до гипертонического криза

Мужчина начал грубить специалисту скорой помощи, утверждая, что тот в состоянии алкогольного опьянения.

В Черкассах пациент довел фельдшера скорой медицинской помощи до гипертонического криза.

Об этом сообщает местный сайт «Про все».

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Событие произошло в среду, 15 января. Диспетчер Черкасской станции скорой медицинской помощи принял вызов от 33-летнего мужчины о том, что у него боли в области почек".

По словам пациента, неделю назад он получил травму спины и его состояние ухудшилось после употребления пива. Медработник поставил предварительный диагноз "почечная колика" и хотел осмотреть пациента. В ответ тот начал грубить специалисту скорой, утверждая, что фельдшер якобы в состоянии алкогольного опьянения. Потом отказался от осмотра и тут же вызвал полицию.

По прибытию сотрудников полиции фельдшер настоял на немедленном проведении освидетельствования на состояние алкогольного опьянения в областном наркодиспансере, чтобы обезопаситься от клеветы и снять с себя все подозрения. Более того, он рассказал, что имеет аллергию на алкоголь. Пройдя процедуру в наркодиспансере, фельдшер получил справку об отсутствии признаков алкогольного опьянения.

На фоне инцидента у медработника развился гипертонический криз, и его госпитализировали в Третью Черкасскую городскую больницу с давлением 190 на 120 и острой реакцией на стресс.