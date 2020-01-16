В Николаеве открыли стрельбу: двое пострадавших

Злоумышленники не задержаны.

В Николаеве полицейские устанавливают обстоятельства конфликта между двумя группами мужчин, в результате которого двое из них получили телесные повреждения.

Читайте такжеВ Николаеве задержали вооруженную банду за вымогательство 660 тысяч гривен "долга" (фото)Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Отмечается, что от прохожих в полицию поступило сообщение о выстрелах из автомобиля Mercedes Benz A 160 на улице Театральной.

«На месте происшествия правоохранители выяснили, что между двумя группами молодых людей возник конфликт на почве личных отношений. Договорившись встретиться и поговорить, от одной из сторон конфликта пришло трое парней, от другой – четверо. Со временем разговор перерос в ссору, а впоследствии один из участников достал пистолет, предварительно, травматического действия, и произвел несколько выстрелов в сторону оппонентов. В результате стрельбы один человек получил повреждения ноги, еще один – повреждения на лице и удары по голове», – сообщили в полиции.

С места происшествия злоумышленники скрылись на Mercedes Benz A 160, который полицейские вскоре отыскали. Также правоохранители изъяли пистолет, который злоумышленники успели выбросить в мусорный бак.

Предварительно следователи квалифицировали произошедшее по признакам ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет. Правоохранители продолжают устанавливать местонахождение злоумышленников.

Ранее УНИАН сообщал, как в Николаеве двое несовершеннолетних изнасиловали мужчину с инвалидностью.