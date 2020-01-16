Пьяный полицейский с друзьями избили мужчину и разбили его автомобиль (фото)

Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

В городе Александрия Кировоградской области сотрудник полиции избил жителя и повредил его транспортное средство, начато досудебное расследование.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Кировоградской области.

Читайте такжеНа Харьковщине напали на съемочную группу телеканала (фото)Отмечается, что инспектор роты тактически-оперативного реагирования патрульной полиции во внеслужебное время с друзьями в центре города спровоцировал конфликтную ситуацию с местным жителем.

«Находясь в состоянии алкогольного опьянения патрульный вместе с группой лиц беспричинно из хулиганских побуждений нанесли мужчине телесные повреждения и повредили его автомобиль», – сообщили в прокуратуре.

Сейчас в порядке ст.208 УПК Украины сотрудника полиции и еще одного человека задержали. Готовится сообщение о подозрении. Предварительная правовая квалификация ч. 4 ст. 296 (хулиганство, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное расследование. В уголовном производстве проводятся неотложные следственно-процессуальные действия, направленные на полное и беспристрастное выяснение всех обстоятельств происшествия.

Ранее УНИАН сообщал, как полицейский в Одессе избил директора госпредприятия.