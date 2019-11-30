Полицейский в Одессе избил директора госпредприятия

Оперуполномоченный нанес руководителю телесные повреждения средней тяжести во время осмотра помещения.

В Одессе сообщено подозрение полицейскому, избившему директора одного из государственных предприятий.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, прокуратура Одесской области 28 ноября сообщила о подозрении мужчине, который, будучи сотрудником правоохранительных органов, превысил служебные полномочия с применением насилия (ч. 2 ст. 365 УК Украины).

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Установлено, что оперуполномоченный во время осмотра помещения государственного предприятия в центре города - на Старосенной площади - ударил директора предприятия.

По данным экспертизы, из-за избиения мужчина получил телесные повреждения средней степени тяжести.

Сейчас правоохранитель уволен с занимаемой должности.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.