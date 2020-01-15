В Киеве нашли тело младенца в мусорном баке

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

В ночь на 15 января в Киеве по адресу улица Героев Севастополя, 22 в мусорном контейнере нашли тело младенца.

Об этом сообщает Информатор.

Читайте такжеВ Черновцах пьяный мужчина пытался сжечь женщину с тремя детьмиОтмечается, что о жуткой находке сообщили около полуночи. Для разбирательств направили правоохранителей.

Предварительно, мужчина, который проживает неподалеку, перебирал в мусорном баке бутылки. Среди мусора под хламом он увидел странный пакет. Когда мужчина развернул его, то стало ясно, что в пакете младенец.

К сожалению, ребенок не подавал признаков жизни. Когда приехали врачи, то они были бессильны.

Полицейским, которые работали на месте, и предстоит выяснить все подробности жуткого инцидента.

Ранее УНИАН сообщал, как в Днепре на свалке нашли мёртвого младенца.