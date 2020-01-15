В Киеве нашли тело младенца в мусорном баке
09:54, 15 января 2020Происшествия
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Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.
Иллюстрация REUTERS
В ночь на 15 января в Киеве по адресу улица Героев Севастополя, 22 в мусорном контейнере нашли тело младенца.
Об этом сообщает Информатор.
Читайте такжеВ Черновцах пьяный мужчина пытался сжечь женщину с тремя детьмиОтмечается, что о жуткой находке сообщили около полуночи. Для разбирательств направили правоохранителей.
Предварительно, мужчина, который проживает неподалеку, перебирал в мусорном баке бутылки. Среди мусора под хламом он увидел странный пакет. Когда мужчина развернул его, то стало ясно, что в пакете младенец.
К сожалению, ребенок не подавал признаков жизни. Когда приехали врачи, то они были бессильны.
Полицейским, которые работали на месте, и предстоит выяснить все подробности жуткого инцидента.
Ранее УНИАН сообщал, как в Днепре на свалке нашли мёртвого младенца.
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