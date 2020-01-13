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В Николаевской области после укуса бешенной собаки умер мужчина

11:07, 13 января 2020
Происшествия
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Собака укусила мужчину еще в августе прошлого года / фото kaluga24.tv

Об этом сообщает управление здравоохранения Николаевской облгосадминистрации.

«Пациент, который был госпитализирован 11 января этого года с диагнозом «Бешенство. Манифестная форма» тяжелой формы течения, умер вечером 12 января», - говорится в сообщении.

В управлении отметили, что мужчина, которого покусала бездомная собака в августе 2019 года, обратился за медицинской помощью. Однако, как заверили в ведомстве, от профилактических прививок он отказался.

«Больной был направлен к травматологу. Несмотря на многократные напоминания медработников по телефону на прием не пришел. Наблюдение за собакой не проводилось», - отметили медики.

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