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В Николаеве задержали вооруженную банду за вымогательство 660 тысяч гривень "долга" (фото)

17:09, 11 января 2020
Происшествия
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В состав преступной группы входило пять человек в возрасте от 25-ти до 42-х лет / npu.gov.ua

Читайте такжеНа Днепропетровщине задержали участников преступной группы за обстрел внедорожника из гранатомета (видео)Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Отмечается, что в состав преступной группы входило пять человек в возрасте от 25-ти до 42-х лет.

«В ходе следственно-оперативных мероприятий был задокументирован факт вымогательства 660 тысяч гривень, которые бизнесмен якобы задолжал. При этом злоумышленники предупредили потерпевшего, что в случае отказа проведут с ним меры физического убеждения. Договорились, что денежные средства предприниматель будет отдавать частями. Во время передачи части «долга», 250 тысяч гривень, их задержали», – говорится в сообщении.

Пять членов преступной группы задержаны в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Организатор и один из участников ранее неоднократно были судимы за совершение тяжких преступлений.

Сейчас проводятся санкционированные обыски по месту жительства и в автомобилях задержанных. С места происшествия изъято 250 тысяч гривень, а в одном из транспортных средств правонарушителей - оружие.

Решается вопрос о сообщение всем фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения.

За данное преступление действующим законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Ранее УНИАН сообщал, как в Запорожской области задержали 5 бандитов за серию тяжких преступлений.

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