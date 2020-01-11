В Николаеве задержали вооруженную банду за вымогательство 660 тысяч гривень "долга" (фото)

Организатор и один из участников группировки ранее неоднократно были судимы за совершение тяжких преступлений.

В Николаеве полиция задержала группу лиц за вымогательство 660 тысяч гривень «долга».

Читайте такжеНа Днепропетровщине задержали участников преступной группы за обстрел внедорожника из гранатомета (видео)Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Отмечается, что в состав преступной группы входило пять человек в возрасте от 25-ти до 42-х лет.

«В ходе следственно-оперативных мероприятий был задокументирован факт вымогательства 660 тысяч гривень, которые бизнесмен якобы задолжал. При этом злоумышленники предупредили потерпевшего, что в случае отказа проведут с ним меры физического убеждения. Договорились, что денежные средства предприниматель будет отдавать частями. Во время передачи части «долга», 250 тысяч гривень, их задержали», – говорится в сообщении.

Пять членов преступной группы задержаны в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Организатор и один из участников ранее неоднократно были судимы за совершение тяжких преступлений.

Сейчас проводятся санкционированные обыски по месту жительства и в автомобилях задержанных. С места происшествия изъято 250 тысяч гривень, а в одном из транспортных средств правонарушителей - оружие.

Решается вопрос о сообщение всем фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения.

За данное преступление действующим законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Ранее УНИАН сообщал, как в Запорожской области задержали 5 бандитов за серию тяжких преступлений.