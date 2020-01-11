7 украинцев попали в аварию в России: есть погибшие
Микроавтобус с гражданами Украины попал в Орловской области в аварию. В результате ДТП трое человек погибло, еще трое находятся в тяжелом состоянии в больнице.
Об этом сообщает российское агентство ТАСС со ссылкой на службу спасателей.
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«На 400-м км автодороги «Крым» водитель «Mercedes-Benz», который зарегистрирован в Украине и перевозил 7 пассажиров – граждан Украины, в условиях снегопада выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Renault Megane. Вследствие ДТП водитель и пассажир Renault Megane и один пассажир Mercedes-Benz погибли. Водитель и шесть пассажиров Mercedes получили травмы различной степени», – сообщили агентству спасатели.
Сейчас все пострадавшие госпитализированы. На месте происшествия работают сотрудники дорожного патруля.
По уточненной информации, трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще трое – в состоянии средней тяжести.
Как сообщал УНИАН, на объездной дороге вокруг Дубно Ровенской области утром 11 января произошло ДТП с участием четырех автомобилей: DODGE, Chevrolet Niva, Renault Duster, Renault Trafic.