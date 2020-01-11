Катастрофа самолета "МАУ": появилось видео, как представители Ирана вскрывают "черный ящик"

На видео представители иранских властей демонстрируют содержимое "черного ящика".

Иранское телевидение показало видео с "черным ящиком" с украинского авиалайнера Boeing 737, потерпевшего крушение около Тегерана.

Соответствующее видео в своем Twitter разместил корреспондент BBC Али Хашеми.

На видео представители иранских властей вскрывают «черный ящик» и демонстрируют его содержимое.

#BREAKING video of the #UkranianAirlines black box after being recovered by Iranian authorities via @khabaronlineepic.twitter.com/oayHjJGTYk — Ali Hashem علي هاشم (@alihashem_tv) January 10, 2020

Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.

Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, вылетел из аэропорта в 6.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.

Причины трагедии устанавливает иранская сторона с привлечением, в случае согласования, правоохранительных подразделений и компетентных органов других стран. В Иране также находится группа украинских экспертов.

9 января премьер-министр Канады Джастин Трюдо обнародовал информацию, которая может свидетельствовать о наличии у канадской стороны доказательств, в том числе данных разведывательных органов о возможном поражении самолета ракетой.