В Одессе мужчина открыл огонь по детям: слишком громко шумели

К счастью, в результате стрельбы никто не пострадал.

В Малиновском районе Одессы задержан мужчина, стрелявший по детям из окна частного жилого дома.

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Как проинформировали УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, в полицию о стрельбе, которую ведет мужчина из окна жилого дома на улице Скворцова, сообщили очевидцы.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа территориального отдела полиции. Правонарушитель закрылся в доме и на требования полицейских не реагировал.

«Только увидев бойцов батальона полиции особого назначения, также прибывших по вызову, он открыл дверь и впустил правоохранителей», - сообщили в главке.

Свои действия 51-летний мужчина объяснил желанием прекратить шум соседских детей, которые играли у ворот его дома.

В результате стрельбы никто не пострадал.

Мужчина доставлен в Малиновский отдел полиции. С ним проводятся неотложные следственные действия.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, предварительная квалификация – хулиганство (ст. 296 Уголовного кодекса Украины).