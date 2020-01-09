Джонсон: Есть масса информации о том, что Boeing был сбит иранской ракетой "земля-воздух"

Джонсон заявил о необходимости быстро провести репатриацию останков погибших, чтобы их семьи могли их оплакать.

Сейчас имеется много информации о том, что украинский Boeing, потерпевший крушение в Тегеране, был сбит иранской ракетой "земля-воздух".

Об этом заявил сегодня премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, передает CNN.

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«В настоящее время существует масса информации о том, что рейс был сбит иранской ракетой Земля-воздух. Это вполне могло быть непреднамеренным. Мы тесно сотрудничаем с Канадой и нашими международными партнерами, и теперь необходимо провести полное и прозрачное расследование», — сказал он.

В заявлении премьер-министра говорится, что на борту самолета находились четыре британских гражданина, и теперь важно провести репатриацию останков погибших, чтобы их семьи могли их оплакать.

"Великобритания продолжает призывать все стороны как можно быстрее ослабить напряженность в регионе", – отметил британский премьер.

Как сообщал УНИАН, ранее в сети появилось видео, на котором зафиксировано возможное попадение ракеты в украинский Boeing 737, который разбился в Тегеране 8 января.

Позже The New York Times подтвердила подлинность видео с попаданием ракеты в украинский Boeing.