цей матеріал доступний українською

Джонсон: Есть масса информации о том, что Boeing был сбит иранской ракетой "земля-воздух"

23:30, 09 января 2020
Происшествия
718 0
REUTERS

Об этом заявил сегодня премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, передает CNN.

Читайте такжеBellingcat предоставила доказательства того, что украинский Boeing сбила ракета (фото)

«В настоящее время существует масса информации о том, что рейс был сбит иранской ракетой Земля-воздух. Это вполне могло быть непреднамеренным. Мы тесно сотрудничаем с Канадой и нашими международными партнерами, и теперь необходимо провести полное и прозрачное расследование», — сказал он.

В заявлении премьер-министра говорится, что на борту самолета находились четыре британских гражданина, и теперь важно провести репатриацию останков погибших, чтобы их семьи могли их оплакать.

"Великобритания продолжает призывать все стороны как можно быстрее ослабить напряженность в регионе", – отметил британский премьер.

Как сообщал УНИАН, ранее в сети появилось видео, на котором зафиксировано возможное попадение ракеты в украинский Boeing 737, который разбился в Тегеране 8 января.

Позже The New York Times подтвердила подлинность видео с попаданием ракеты в украинский Boeing.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Крушение украинского Boeing в Иране
Теги: #Иран#Борис Джонсон#Boeing 737