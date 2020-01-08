Катастрофа украинского самолета в Иране: эксперт объяснил, почему будет трудно организовать беспристрастное расследование

Эксперт отметил, что Украина не должна допустить политической окраски расследования.

Организация беспристрастного расследования крушения украинского самолета «Международных авиалиний Украины» в Иране будет чрезвычайно сложной задачей, так как в составе комиссии должны быть представители американской корпорации Boeing, а градус ненависти к Америке в Иране сейчас чрезвычайно высокий.

Об этом в комментарии УНИАН сказал авиаэксперт и советник министра инфраструктуры Кирилл Новиков.

«Самолет американского происхождения, а погибло много иранцев. Приезд комиссии, в составе которой должны быть представители Boeing, не будет простым. Градус ненависти к Америке в Иране сейчас чрезвычайный, поэтому организация беспристрастного расследования будет чрезвычайно сложной задачей», - отметил он.

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По словам Новикова, Украина не должна допустить политической окраски расследования.

«Какой бы ни была причина падения пассажирского самолета, Украина не должна допустить политической окраски расследования. Очевидно, что могло произойти какое-то чрезвычайное происшествие в небе, которое стало причиной падения. Мне очень жаль украинский экипаж. Слезы президента МАУ - это чрезвычайная эмоция, и является свидетельством того, что потеряли лучших специалистов пилотов и экипаж гражданской авиации», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 января, в Иране потерпел крушение украинский самолет «Международных авиалиний Украины», пассажиры и экипаж погибли. По предварительной информации, на борту находилось 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Из 167 пассажиров – 2 пассажира были гражданами Украины. Остальные пассажиры - граждане Канады, Ирана, Швеции, Германии и Афганистана.