Два человека не сели на самолет МАУ, который разбился в Иране - СНБО

На рейс PS0752 из Тегерана зарегистрировалось 169 граждан, однако на самолет сели 167.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отмечает, что на рейс из Тегерана зарегистрировались 169 пассажиров, но в самолет сели 167.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга об авиакатастрофе самолета авиакомпании МАУ в Иране.

В частности, его спросили относительно информации о якобы присутствии на борту самолета иностранных дипломатов.

"Относительно наличии дипломатов или других представителей, которые там есть под дипломатическим иммунитетом, можем предоставить следующую информацию: мы имели списки всех 169 граждан, которые были зарегистрированы на этот рейс ... Обращаем ваше внимание, что на рейс сели 167 граждан, два гражданина не сели", - отметил Данилов.

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По его словам, в СНБО есть имена этих граждан, но он их не назвал.

В то же время Данилов уточнил, что эти два человека - не граждане Украины.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 января, в Иране потерпел крушение украинский самолет "Международных авиалиний Украины", пассажиры и экипаж погибли. По предварительной информации, на борту находилось 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Из 167 пассажиров – 2 пассажира были гражданами Украины. Остальные пассажиры - граждане Канады, Ирана, Швеции, Германии и Афганистана.

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" основана в 1992 году. Осуществляет рейсы в столицы и ключевые города Европы, Азии, Африки, СНГ и США, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров. Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева "Борисполь".