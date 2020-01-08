Катастрофа украинского самолета в Иране: брифинг премьер-министра и секретаря СНБО (видео)

Сегодня, 8 января, в Иране потерпел крушение самолет МАУ, пассажиры и экипаж погибли.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов провели брифинг из-за катастрофы самолета украинской авиакомпании МАУ в Иране. Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 января, в Иране потерпел катастрофу самолет МАУ, пассажиры и экипаж погибли. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе девять членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.

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