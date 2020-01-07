В Киеве группа подростков с 14-летней девочкой убили мужчину

Инцидент произошел на улице Маяковского на Троещине.

В Киеве в ночь на вторник, 7 января, группа подростков до смерти избила 43-летнего мужчину.

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Об этом сообщают «Факты».

Инцидент произошел возле многоэтажки на улице Маяковского на Троещине. Полицию вызвал жилец этого дома, который заметил, что подростки после нападения скрылись в соседнем подъезде.

Как сообщает «Киев Оперативный», утром подозреваемые были задержаны. Под стражу взяты двое юношей 19 лет, 16-летний подросток и 14-летняя девушка. Группа сдала еще двоих подельников: 17-летнего юношу и 30-летнего мужчину.

По словам злоумышленников, убивать мужчину они не планировали, хотел только ограбить его. Однако удар по голове оказался смертельным для жертвы.

Как сообщал УНИАН, 4 января тела двух девушек были обнаружены в арендованной на праздники квартире в Подольском районе Киева. Полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.