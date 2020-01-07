Жестокое убийство двух девушек в Киеве: полиция провела следственные действия с подозреваемым в квартире (видео)

Жители дома наблюдали за следственными действиями.

Полиция провела следственные действия в квартире, в которой 4 января обнаружили тела двух убитых молодых девушек.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Жители столичной многоэтажки не на камеру рассказали, что видели, как правоохранители заносили манекен и заводили подозреваемого в убийстве девушек мужчину в квартиру, где нашли тела. Журналистов внутрь копы не пустили, комментировать что-то на месте отказались.

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В пресс-службе полиции лишь сообщили, что завтра будут избирать меру пресечения подозреваемому. Следственные действия продолжались около трех часов, после этого подозреваемого в наручниках из подъезда вывели вооруженные автоматами полицейские.

Тела 16-летней Евы и 19-летней Марии в шкафу на балконе нашла хозяйка квартиры, которую на Новый год сдала в аренду мужчине и его подружке. Подозреваемых в убийстве мужчину и женщину накануне правоохранители задержали в Одессе.