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Жестокое убийство двух девушек в Киеве: полиция провела следственные действия с подозреваемым в квартире (видео)

20:51, 07 января 2020
Происшествия
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Об этом говорится в сюжете ТСН.

Жители столичной многоэтажки не на камеру рассказали, что видели, как правоохранители заносили манекен и заводили подозреваемого в убийстве девушек мужчину в квартиру, где нашли тела. Журналистов внутрь копы не пустили, комментировать что-то на месте отказались. 

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В пресс-службе полиции лишь сообщили, что завтра будут избирать меру пресечения подозреваемому. Следственные действия продолжались около трех часов, после этого подозреваемого в наручниках из подъезда вывели вооруженные автоматами полицейские. 

Тела 16-летней Евы и 19-летней Марии в шкафу на балконе нашла хозяйка квартиры, которую на Новый год сдала в аренду мужчине и его подружке. Подозреваемых в убийстве мужчину и женщину накануне правоохранители задержали в Одессе. 

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