Также правоохранители не исключили открытия уголовного производства по факту незаконного обращения с боеприпасами.

Полиция квалифицировала как попытку убийства подрыв гранаты в одесском общежитии.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, по факту взрыва гранаты в общежитии на улице Радостной, в результате которого пострадали 3 человека, открыто уголовное производство.

«Предварительная квалификация дела - ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – попытка умышленного убийства», - сообщили в главке, отметив, что в связи со случившимся может быть открыто еще уголовное производство по факту незаконного обращения с боеприпасами.

Как сообщили в мэрии Одессы, злоумышленник взорвал гранату в общежитии, которое ранее было в ведении коммунального предприятия «Одессгорэлектротранс».

«Общежитие снято с баланса коммунального предприятия и приватизировано жильцами. Пострадавшие не являются сотрудниками этого КП», - уточнили в пресс-службе.

По данным представителя мэрии, при поступлении в больницу №10 травмированные мужчины были пьяны и заявили, что нигде не работают.

Как заявила журналистам дежурный врач приемного отделения ГКБ №10 Анна Козаченко, при ранении жизненно важные органы потерпевших не задеты. По ее словам, молодые мужчины были доставлены в больницу сегодня около 4.00, у всех множественные осколочные ранения ног и спины. Потерпевшие будут лечиться амбулаторно.

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Как сообщал УНИАН, ночью 7 января в Малиновском районе Одессы в кухне общежития, расположенного на улице Радостной, злоумышленник взорвал гранату.

По данным полиции, трое мужчин употребляли алкогольные напитки в кухне общего пользования. Позднее к ним присоединился сосед, с которым у компании время от времени ранее возникали бытовые недоразумения. Во время застолья между мужчинами снова возник конфликт, после чего сосед ушел, но через несколько минут вернулся с гранатой РГД-5. Бросив ее в кухню, злоумышленник закрыл за собой дверь и убежал.

В результате взрыва три человека, находившиеся в кухне, получили многочисленные ранения.