В Одесской области мужчина изнасиловал 14-летнюю девочку, пригрозив физической расправой

24-летний злоумышленник уже был судим за аналогичное преступление.

В Одесской области задержан мужчина за изнасилование 14-летней девочки.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, преступление совершено в Окнянском районе области.

О происшествии в полицию сообщила старшая сестра 14-летней девочки, которой та рассказала о случившемся.

Читайте такжеПод Львовом турист затащил местную жительницу в лес и жестоко изнасиловал

По словам ребенка, когда она была в гостях у 24-летнего односельчанина, который угостил ее пивом, а потом, пригрозив физической расправой, изнасиловал.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины.

Ребенка осмотрели врачи, полицейские изъяли с места происшествия вещественные доказательства, которые направлены на экспертизу.

Мужчине, который уже привлекался к ответственности за аналогичное преступление, следователи объявили о подозрении. До избрания меры пресечения он задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Ранее в Киеве был арестован 60-летний мужчина за изнасилование студентки.