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В Черкасской области пьяный водитель сбил двух детей: один ребенок погиб, второй – в больнице

10:00, 06 января 2020
Происшествия
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Водитель ВАЗ наехал на двух детей / фото: npu.gov.ua

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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Отмечается, что второй пострадавший ребенок госпитализирован в больницу.

Инцидент произошел 5 января в Корсунь-Шевченковском районе. По факту совершения ДТП полиция открыла уголовное производство, а впоследствии задержала подозреваемого.

Как сообщал УНИАН, в Ровенской области в результате столкновения трех автомобилей погибли два человека. Смертельная автопроисшествие произошло на автодороге "Городище-Ровно-Староконстантинов".

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Теги: #ДТП#Черкасская область