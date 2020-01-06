В Черкасской области пьяный водитель сбил двух детей: один ребенок погиб, второй – в больнице
10:00, 06 января 2020Происшествия
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По факту совершения ДТП полиция открыла уголовное производство.
Водитель ВАЗ наехал на двух детей / фото: npu.gov.ua
В Черкасской области пьяный водитель автомобиля ВАЗ совершил наезд на двух малолетних детей, в результате чего один из них погиб.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
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Отмечается, что второй пострадавший ребенок госпитализирован в больницу.
Инцидент произошел 5 января в Корсунь-Шевченковском районе. По факту совершения ДТП полиция открыла уголовное производство, а впоследствии задержала подозреваемого.
Как сообщал УНИАН, в Ровенской области в результате столкновения трех автомобилей погибли два человека. Смертельная автопроисшествие произошло на автодороге "Городище-Ровно-Староконстантинов".
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