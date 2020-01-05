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В Харькове мужчина свободно гулял с автоматом Калашникова (фото)

15:45, 05 января 2020
Происшествия
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По словам мужчины, он хотел сдать ружье в ломбард / hk.npu.gov.ua

Об этом сообщает ГУНП в Харьковской области.

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На место происшествия выезжали сотрудники патрульной полиции и следственно-оперативная группа Слободского отдела полиции. По адресу полицейские обнаружили 26-летнего жителя Балаклеи, который имел при себе ружье.

По словам мужчины, он хотел сдать ружье в ломбард.

Вещественное доказательство изъято. По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет заключения. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Как сообщал УНИАН, в поселке Чабаны произошел конфликт между представителями коммунального хозяйства и строителями - они устроили драку со стрельбой.

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Теги: #полиция#Харків#автомат Калашниковапогода в Харькове