В Харькове мужчина свободно гулял с автоматом Калашникова (фото)
В центре Харькова мужчина носил в руках автомат Калашникова. Вскоре полиция его задержала.
Об этом сообщает ГУНП в Харьковской области.
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На место происшествия выезжали сотрудники патрульной полиции и следственно-оперативная группа Слободского отдела полиции. По адресу полицейские обнаружили 26-летнего жителя Балаклеи, который имел при себе ружье.
По словам мужчины, он хотел сдать ружье в ломбард.
Вещественное доказательство изъято. По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет заключения. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.
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