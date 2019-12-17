Под Киевом произошла стрельба между коммунальщиками и строителями: есть пострадавшие

Причиной инцидента стали грязные колеса на грузовиках.

В поселке Чабаны произошел конфликт между представителями коммунального хозяйства и строителями - они устроили драку со стрельбой.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Инцидент произошел из-за грязных колес на грузовых автомобилях строителей. Как сообщается, чтобы авто не загрязняли асфальт на участке строительных работ, местные коммунальщики решили не пропускать их на дорогу, пока те не смоют грязь. О своем решении они сообщили руководителям строительства.

"Работник коммунального хозяйства легковым автомобилем перегородил дорогу водителю грузового авто, выезжавшиему со строительной площадки с грязными колесами. Водитель-строитель начал возмущаться и между ними возникла ссора. После чего водитель грузовика взял в автомобиле травматический пистолет и вернулся продолжить "разговор". В это время на подмогу коммунальщику приехали его коллеги. Они с кулаками набросились на мужчину с пистолетом, который в свою очередь несколько раз выстрелил в их сторону", - говорится в сообщении.

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В результате конфликта пострадали водитель грузовика и коммунальщик - у них убойные травмы тела. У еще двух коммунальщиков - травматические ранения ноги и живота. По факту полиция намерена открыть уголовное производство.

Как сообщал УНИАН, на железнодорожном вокзале Киева женщина напала на полицейского.