Взрыв в клубе на Тернопольщине: полиция начала производство

По предварительной оценке экспертов, причиной взрыва могла стать утечка газа. На месте происшествия обнаружили старую газовую трубу, в которой сделана врезка.

В Тернопольской области открыто уголовное производство по факту взрыва в сельском клубе, где пострадали восемь несовершеннолетних.

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Как сообщает Отдел коммуникации полиции Тернопольской области, 3 января около 18.00 на линию 102 поступило сообщение о том, что в селе Угринов Подгаецкого района в клубе возник пожар и прогремел взрыв.

На место происшествия выезжали сотрудники полиции, спасатели. Поскольку площадь возгорания была небольшой, пожар удалось быстро локализовать.

В результате взрыва пострадали восемь несовершеннолетних в возрасте от 12 до 17 лет, которые в это время репетировали выступление рождественского вертепа. Их с ожогами 1-2 степени лица и конечностей доставили в Тернопольскую областную детскую больницу.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

На месте происшествия всю ночь работали и проводили тщательный осмотр взрывотехники, специалисты ГСЧС и работники других экстренных служб.

По предварительной оценке экспертов, причиной взрыва в сельском клубе могла стать утечка природного газа. Накануне газовщики проводили ремонтные работы. На месте происшествия специалисты обнаружили старую газовую трубу, в которой сделана врезка. Вероятно, газ по старой трубе попал в помещение клуба, и его накопление привело к взрыву.

Причины и обстоятельства чрезвычайного происшествия установит следствие.