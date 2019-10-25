В киевской школе произошла утечка газа: несколько человек госпитализированы - соцсети

Также есть версия, что ЧП произошло из-за того, что кто-то "играл с газовым баллончиком".

В пятницу, 25 октября, в Киеве в одной из школ на Куреневке произошла утечка газа, в результате чего были госпитализированы несколько человек.

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Об этом сообщается в Telegram-канале "Киев оперативный".

Журналисты со ссылкой на очевидцев сообщили, что в школе произошла утечка газа. Также есть версия, что чрезвычайное происшествие случилось из-за того, что кто-то "играл с газовым баллончиком".

"Только что на Куреневке, в школе №8, творится что-то неизвестное - одни говорят, что произошла утечка газа, другие - что кто-то играл с газовым баллончиком. Как результат - несколько человек были госпитализированы. Сейчас на месте работают врачи, специалисты службы газа и правоохранители. Детали устанавливаются", - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Шевченковский отдел полиции Львова 22 октября около 23.00 поступило сообщение от медиков одной из местных больниц о доставленных в медицинское учреждение двенадцати несовершеннолетних парней и девушек в возрасте 15-17 лет, у которых диагностировано «отравление вследствие токсического действия неизвестного вещества».