На Сумщине 20-летний парень получил пожизненный срок за двойное убийство

Преступление было совершено более трех лет назад.

В Сумской области к пожизненному лишению свободы приговорен 20-летний парень за двойное убийство.

Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Преступление было совершено в октябре 2017 года. Житель одного из сел Ахтырского района утром обнаружил окровавленное тело своей жены. Впоследствии правоохранители нашли тело парня.

"На поиски убийцы были направлены все усилия правоохранителей. Благодаря грамотно и профессионально проведенной работе за считанные часы удалось установить, а впоследствии и задержать молодого человека, который обоснованно подозревается в убийстве женщины и парня. Им оказался на тот момент 18-летний одногруппник погибшего, который проживал на соседней улице. Накануне вечером он пришел в гости к товарищу, они распивали спиртные напитки. Между юношами возникла ссора, а впоследствии и драка, во время которой гость зарезал парня. Когда в комнату зашла мать, она также получила ножевое ранение, несовместимое с жизнью", - рассказали в прокуратуре.

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Суд признал обвиняемого виновным в убийстве 36-летней женщины и ее 17-летнего сына и приговорил к пожизненному лишению свободы. Приговора суда он дожидался в СИЗО.

Как сообщал УНИАН, полиция Кривого Рога задержала троих подозреваемых в двойном убийстве.