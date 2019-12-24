Двойное убийство в Кривом Роге: полиция задержала троих подозреваемых

Драка между нетрезвыми мужчинами возникла из-за обвинения одних в краже техники и еды другими.

В Кривом Роге Днепропетровской области задержаны трое мужчин, которые во время конфликта избили до смерти двоих своих знакомых.

Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области, в ночь на 23 декабря в Долгинцевском районе города компания распивала спиртные напитки.

Читайте такжеУбийство в Гидропарке: погибшим оказался киевский предприниматель – СМИ«Находясь в состоянии алкогольного опьянения, трое мужчин с одной стороны начали обвинять двух знакомых в краже техники и еды. В результате между ними возникла драка, во время которой трое злоумышленников нанесли потерпевшим многочисленные удары руками и ногами в разные участки тела. От полученных телесных повреждений мужчины скончались», - говорится в сообщении.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили злоумышленников - ими оказались местные жители 26, 27 и 46 лет. Они задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас решается вопрос об избрании мужчинами меры пресечения в виде содержания под стражей.

По данному факту возбуждено уголовное производство по п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство двух лиц). Злоумышленникам грозит уголовная ответственность - до 15 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

Ранее УНИАН сообщал, как в Запорожской области мужчина во время конфликта убил человека и ранил ножом еще троих.